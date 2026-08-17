На "малій" фракції "Слуга народу" не обговорювали кадрові питання, - джерела

Якщо внесення кандидатур не відбудеться сьогодні ввечері, то "шансів на розгляд цього тижня мало".

Кадрових питань у Верховній Раді цього тижня, найімовірніше, не буде, а Програму дій уряду 2026-2027 фракція "Слуга народу" очікує голосувати вже на наступному пленарному тижні.

Про це LB.ua повідомили співрозмовники у фракції.

Один із нардепів розповів, що засідання "малої" фракції "Слуга народу" (керівництво парламенту, фракції, заступників та глав комітетів) щодо порядку денного засідання Ради цього тижня відбулося, однак кадрові питання на ньому не порушувалися.

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Наразі, за його словами, ознак того, що "вони з'являться, немає - можливо, «підвисло» питання міністра оборони".

Співрозмовник додав: якщо внесення кандидатур не відбудеться сьогодні ввечері, то "шансів на розгляд цього тижня мало".

Схожий прогноз дає й інший нардеп: "якщо президент уже визначився з кандидатурою, то її внесуть увечері — після погоджувальної ради, а зранку відбудеться засідання профільного комітету. Якщо ж подання сьогодні не буде, це означатиме, що остаточного рішення ще немає, і питання перенесуть на наступний пленарний тиждень" (з 1 вересня по 4 вересня).

Нагадаємо, обов'язки міністра оборони з 20 липня виконує заступник міністра оборони Євгеній Хмара — до цього тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ.

Ще один нардеп також не очікує кадрових рішень найближчими днями.

"Нарада була, кадрових я цього тижня не очікував би, Програму Кабміну, думаю, будемо голосувати на наступній пленарці… Чому аж з 1 вересня? Вона величезна, її ж мають подивитися комітети. Це цілком укладається в законні терміни", - прокоментував він.

Інший співрозмовник додав, що на нараді йшлося про інші пріоритети.

"Не про це (кадрові питання) говорили — нам терміново треба голосувати закони, за які нам гроші дають. Інакше хана нам — ніякі кадрові, або програми вже нікому потрібні просто не будуть", - сказав він.

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Нагадаємо, що раніше сьогодні президент Зеленський анонсував кадрові рішення для посилення оборони на найгарячіших напрямках фронту.

Контекст

16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром і проголосувала за оновлений склад Кабміну. Утім президент так і не вніс до парламенту кандидатур на посади міністрів оборони і закордонних справ.

Хоча на засіданні фракції зі погодили кандидатури Андрія Сибіги, який мав зберегти посаду, і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на заміну Михайлові Федорову. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Уряд Корецького без Федорова та Сибіги, протести з картонками і розчарування у «Слузі народу»".