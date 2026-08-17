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Президент Зеленський анонсував кадрові рішення для посилення оборони на найгарячіших напрямках фронту

Глава держави заслухав доповіді військвого керівництва.

Президент Зеленський анонсував кадрові рішення для посилення оборони на найгарячіших напрямках фронту
Володимир Зеленський під час наради
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку додаткових заходів для посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках фронту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час доповіді детально обговорили ситуацію на Донеччині, зокрема в Костянтинівці, на Слов’янському та Покровському напрямках.

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"Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію. Дякую всім нашим підрозділам, які реально захищають позиції та майстерно застосовують дрони необхідних типів", – повідомив президент.

Окремо очільник Міноборони Євгеній Хмара доповів президенту про захист українських міст, громад і прифронтової логістики від російських безпілотників.

"Потрібно додати ресурсів для цього. Разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках", – повідомив президент.

Зеленський також зазначив, що визначив підготувати кадрові рішення, які запропонував Головнокомандувач ЗСУ.

Під час наради обговорили виконання українських далекобійних операцій у першій половині серпня.

"Підтвердили пріоритети дипстрайків на наступні тижні та на вересень – підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу", – сказав Зеленський.

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