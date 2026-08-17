«Бойові Птахи України» представили розвідувально-ударний БпЛА TRX

Наразі дрон проходить кодифікацію і вже застосовується Силами оборони як ретранслятор, кажуть у компанії

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українська компанія «Бойові Птахи України» представила безпілотник TRX, призначений для розвідувальних та ударних місій. Про це повідомляє Defender Media.

Заявлена дальність польоту — до 450 км, а тривалість — понад 200 хвилин. Крейсерська швидкість дрона становить 120 км/год, робоча висота — від 50 до 500 м. Злітна споряджена маса безпілотника становить до 46 кг. БпЛА може нести від 7 до 12 кг бойового спорядження.

Для керування дроном використовуються супутниковий або цифровий радіозв’язок. БпЛА оснащується денною та тепловізійною камерами. Система захоплення цілі передбачає автоматичний старт.

Наразі безпілотник проходить кодифікацію та вже застосовується Силами оборони як ретранслятор. Бойове застосування ударної модифікації планують розпочати найближчим часом.

«Бойові Птахи України» — українська defence tech-компанія, заснована у 2022 році командою пілотів аеророзвідки, інженерів і розробників. Компанія розробляє, виробляє та вдосконалює безпілотні авіаційні комплекси для розвідувальних і ударних завдань, зокрема, БпЛА «Галка», «Зозуля», «Валькірія» і «Дзиґа».