Міністерство оборони кодифікувало український дрон «Довбуш Т40» з дальністю понад 2000 км

Його ранішу версія, «Довбуш Т20», успішно застосовують з першого року повномасштабної війни.

Міністерство оборони кодифікувало український дрон з дальністю понад 2000 кілометрів. Він здатен перебувати в повітрі понад добу.

Цих характеристик достатньо для того, аби долетіти до об'єктів на Уралі і в західній частині Сибіру, повідомили в МО. Під час випробувань «Довбуш Т40» показав низку переваг перед аналогами:

наднизька радіолокаційна помітність;

висока продуктивність двигуна з системою електронного впорскування;

значна стійкість до впливу РЕБ.

«Різні варіанти оснащення надають моделі змогу вести глибинну розвідку, коригувати вогонь, завдавати високоточних ударів скиданням боєприпасу або в форматі камікадзе», – розповіли в міністерстві оборони. «Довбуш Т40» є розробкою підприємства, яке вже має значний досвід у створенні таких апаратів. Безпілотні авіаційні комплекси «Довбуш Т20» і «Котигорошко» застосовують на полі бою з 2022 року, і вони мають одні з найвищих показників ефективності.