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Міністерство оборони кодифікувало український дрон «Довбуш Т40» з дальністю понад 2000 км

Його ранішу версія, «Довбуш Т20», успішно застосовують з першого року повномасштабної війни. 

Міністерство оборони кодифікувало український дрон «Довбуш Т40» з дальністю понад 2000 км
Довбуш Т40
Фото: Міністерство оборони Telegram

Міністерство оборони кодифікувало український дрон з дальністю понад 2000 кілометрів. Він здатен перебувати в повітрі понад добу.

Цих характеристик достатньо для того, аби долетіти до об'єктів на Уралі і в західній частині Сибіру, повідомили в МО. Під час випробувань «Довбуш Т40» показав низку переваг перед аналогами:

  • наднизька радіолокаційна помітність;
  • висока продуктивність двигуна з системою електронного впорскування;
  • значна стійкість до впливу РЕБ.

«Різні варіанти оснащення надають моделі змогу вести глибинну розвідку, коригувати вогонь, завдавати високоточних ударів скиданням боєприпасу або в форматі камікадзе», – розповіли в міністерстві оборони.  «Довбуш Т40» є розробкою підприємства, яке вже має значний досвід у створенні таких апаратів. Безпілотні авіаційні комплекси «Довбуш Т20» і «Котигорошко» застосовують на полі бою з 2022 року, і вони мають одні з найвищих показників ефективності. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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