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ГУР: Росія таврує іноземних найманців порядковими номерами

Якщо мітка стирається і стає малопомітною, її оновлюють.

ГУР: Росія таврує іноземних найманців порядковими номерами
мітка на російських найманцях
Фото: Головне управління розвідки

Росія таврує іноземних найманців окупаційної армії для посилення контролю та деперсоналізації, пише Головне управління розвідки

Замість стандартних металевих військових жетонів ідентифікації до іноземних найманців там застосовують систему порядкових «інвентарних номерів», які наносять на екіпіровку або шкіру.

Тавро ставлять стійкими фарбами: хною або джаґуа, тож такі позначки тримаються тижнями і їх не можна змити водою з милом. Якщо мітка стирається і стає малопомітною, її оновлюють.

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Розвідка зазначає, що зафіксовано випадки, коли російська поліція зупиняла іноземців, зокрема студентів та трудових мігрантів, і перевіряла наявність номерів. Так силовики держави-агресора шукають дезертирів.

«Система нагадує практики нацистських концтаборів, де в’язням присвоювали номер, аби стерти особистість, ім’я та правовий статус. Фактично російська окупаційна армія перетворює іноземних найманців на товар — пронумеровані штурмові одиниці», – пише ГУР. 

Також, за даними розвідки, примітивне маркування дозволяє Москві залишати тіла ліквідованих іноземців на полі бою як «невідомих», списувати їх як «безвісти зниклих» та ухилятися від виплати грошових компенсацій родинам в Африці й Азії, приховуючи реальні масштаби втрат.

«ГУР МО України наголошує — використання тоталітарних методів позбавлення імені й особистості вчергове доводить системне нехтування росією нормами міжнародного гуманітарного права», – повідомили у ГУР.

Здобуті дані передають іноземним партнерам та правоохоронним органам для того, щоб їх долучали до матеріалів майбутніх міжнародних трибуналів над військово-політичним керівництвом РФ. 

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