Унаслідок російських ударів у Миколаївській області пошкоджено аграрне підприємство

Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Ворог вдарив дронами “Shahed/Гербера”, FPV-дроном та БпЛА типу “Молнія” по Баштанському районі.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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