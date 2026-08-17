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Унаслідок російських ударів у Миколаївській області пошкоджено аграрне підприємство

Окупанти атакували село Баратівка.

Унаслідок російських ударів у Миколаївській області пошкоджено аграрне підприємство
Фото: З відкритих джерел

Вчора російська армія атакувала Миколаївську область безпілотниками.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Ворог вдарив дронами “Shahed/Гербера”, FPV-дроном та БпЛА типу “Молнія” по Баштанському районі.

Росіяни атакували Горохівську громаду. У селі Баратівка пошкоджено дах будівлі агропідприємства. 

Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

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