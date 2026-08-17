Унаслідок російських ударів у Миколаївській області пошкоджено аграрне підприємство

Вчора російська армія атакувала Миколаївську область безпілотниками.
Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Ворог вдарив дронами “Shahed/Гербера”, FPV-дроном та БпЛА типу “Молнія” по Баштанському районі.
Росіяни атакували Горохівську громаду. У селі Баратівка пошкоджено дах будівлі агропідприємства.
Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.
- 15 серпня російські військові минулої доби атакували ударними безпілотниками фермерське господарство у Баштанському районі. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.