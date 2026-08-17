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На Закарпатті незаконно добували андезит. Збитки становлять мільярд гривень, серед підозрюваних – обласний депутат

Підприємство, яке здійснювало розробку родовища, не мало висновку з оцінки впливу на довкілля.

На Закарпатті незаконно добували андезит. Збитки становлять мільярд гривень, серед підозрюваних – обласний депутат

У Закарпатській області поліція викрила незаконний видобуток андезиту, збитки становлять майже мільярд гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

Незаконний видобуток здійснювався під час розробки андезитового кар’єру родовища на території Ужгородського району. При цьому підприємство, яке здійснювало розробку родовища, не мало висновку з оцінки впливу на довкілля.

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За інформацією слідства, до організації та функціонування схеми причетні керівники та співвласники підприємства, яке розробляло кар’єр, серед яких – депутат Закарпатської обласної ради. 

До незаконної діяльності також залучили головного інженера підприємства та директора іншої комерційної структури. Кожен із фігурантів відповідав за окремий напрям роботи. 

Упродовж 2025–2026 років учасники схеми незаконно видобули понад 417 тисяч кубометрів андезиту. 

Проведена інженерно-екологічна експертиза встановила суму завданих державі збитків – 949,8 млн грн. Крім того, правоохоронці встановили, що майже 98,9 млн грн, одержаних унаслідок незаконного видобутку, були легалізовані.

У межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції провели 18 обшуків.

На підставі зібраних доказів чотирьом фігурантам повідомили про підозру. 

Депутату Закарпатської обласної ради та головному інженеру підприємства інкримінують порушення правил охорони або використання надр, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Ще двом фігурантам — директору та співзасновнику підприємства, а також керівнику комерційної структури, через яку здійснювалася реалізація незаконно видобутого андезиту, – інкримінують легалізація коштів отриманих злочинним шляхом.

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