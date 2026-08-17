За одну добу росіяни поранили в Херсонській області шістьох людей

Окупанти били з авіації, артилерії і застосовували дрони.

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Протягом доби 16 серпня Росія поранила в Херсонській області шістьох людей. Ворог пошкодив десятки житлових будинків.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Високе, Стійке, Степове, Чарівне, Красносільське, Інгулець, Новорайськ, Урожайне, Нововоскресенське, Любимівка, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Золота Балка, Іванівка, Інженерне, Михайлівка, Новодмитрівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив, Саблуківка, Тягинка, Хрещенівка, Сагайдачне, Червоне, Степанівка, Садове, Зеленівка, Зимівник, Молодіжне, Федорівка, Чайчине, Чорнобаївка, Нова Кам’янка, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Ясна Поляна, Ульяновка, Токарівка та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду та приватні автомобілі», – йдеться у його повідомленні.

Мешканці області, які хочуть виїхати до безпечніших місць, можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.