З них чотирьох – у Павлограді.

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Протягом вечора і ночі 17 серпня Росія поранила п'ятьох людей у Дніпропетровській області. Майже 20 разів ворог бив по чотирьох громадах дронами.

У Нікопольському районі під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Постраждала 51-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

«У Павлограді горіли приватний будинок, господарська споруда і авто. Поранені четверо людей. Жінки 65 і 87 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

У Криворізькому районі постраждала Вакулівська громада.

У Синельниківському районі противник поцілив по Раївській та Миколаївській громадах. Зайнялися приватні оселі.