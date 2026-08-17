Протягом вечора і ночі 17 серпня Росія поранила п'ятьох людей у Дніпропетровській області. Майже 20 разів ворог бив по чотирьох громадах дронами.
У Нікопольському районі під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Постраждала 51-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.
«У Павлограді горіли приватний будинок, господарська споруда і авто. Поранені четверо людей. Жінки 65 і 87 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.
У Криворізькому районі постраждала Вакулівська громада.
У Синельниківському районі противник поцілив по Раївській та Миколаївській громадах. Зайнялися приватні оселі.
- Учора вдень росіяни атакували Павлоград, до того били по ньому днем раніше.
- У ніч на 17 серпня окупанти били балістикою по Кривому Рогу. Загинула людина, поранені 14. Пошкоджено «АрселорМіттал».