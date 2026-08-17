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​Російська армія вчора втратила 1440 солдатів і понад 90 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ Росії склали близько 1 468 760 осіб. 

​Російська армія вчора втратила 1440 солдатів і понад 90 артсистем
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби ворог втратив 1440 солдатів, 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 93 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 16 НРК.

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.26 склали:

  • особового складу  – близько 1 468 760 (+1 440) осіб 
  • танків – 12 272 (+2) од.
  • бойових броньованих машин  – 25 155 (+4) од.
  • артилерійських систем – 48 100 (+93) од.
  • РСЗВ – 2 037 (+3) од.
  • засоби ППО  – 1 572 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня  – 465 497 (+2 093) од.
  • крилаті ракети – 5 010 (+3) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 135 448 (+597) од.
  • спеціальна техніка  – 4 540 (+5) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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