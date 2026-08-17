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На фронті вчора пройшло 236 боїв, найінтенсивніші зіткнення – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

На фронті вчора пройшло 236 боїв, найінтенсивніші зіткнення – на Покровському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1636-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень, а найінтенсивніші бої велися на Покровському напрямку. 

Про це повідомляє Генштаб. 

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 12 ракет та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 783 дрони-камікадзе та здійснили 3309 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бунякине та Середина-Буда Сумської області. Крім того, на Сумщині авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина, Степанівка та Уланове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Козачої Лопані та Ізбицького, а також у напрямках Охрімівки, Круглого та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три атаки окупантів у районах Куп’янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Карпівки, Рідкодубу, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Юрківка та Діброва.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру, Новоселівки та Степанівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Світлого, Кучерового Яру, Нового Донбасу, Шевченка, Новогришиного, Мирного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку населеного пункту Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 19 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Гіркого, Залізничного та Гуляйпільського, а також у напрямках Чарівного, Рівного, Різдвянки та Копанів.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також знешкоджено два танки, чотири бойові броньовані машини, 93 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, три ракети, 16 наземних робототехнічних комплексів, 2093 безпілотні літальні апарати, 597 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.
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