Росіяни атакували промисловість у Миргородському і Кременчуцькому районах Полтавської області. В Кременчуцькому під ударом перебували два підприємства.
На одному з них загоряння ліквідували ще вночі, на другому через загрозу повторних ударів вогнеборці певний час не могли безпечно розпочати гасіння. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Віталій Дяківнич.
«Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано», – сказав він.
Ще одне підприємство перебувало під атакою в Миргородському районі.
«Найголовніше – загиблих і поранених немає», – зазначив голова ОВА.
- У ніч на 16 серпня ворог атакував Кременчуцький район. Були пошкодження.