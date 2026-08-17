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Росіяни атакували промисловість у Миргородському і Кременчуцькому районах Полтавської області. В Кременчуцькому під ударом перебували два підприємства.

На одному з них загоряння ліквідували ще вночі, на другому через загрозу повторних ударів вогнеборці певний час не могли безпечно розпочати гасіння. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Віталій Дяківнич.

Фото: ДСНС/ОВА в Telegram Наслідки атаки в Полтавській області

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«Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано», – сказав він.

Фото: ДСНС/ОВА Telegram Росія атакувала Полтавську область

Фото: ДСНС/ОВА в Telegram Полтавська область після атаки

Ще одне підприємство перебувало під атакою в Миргородському районі.

«Найголовніше – загиблих і поранених немає», – зазначив голова ОВА.