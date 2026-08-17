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Ворог вночі бив по промисловості Полтавської області

Минулося без жертв. 

Ворог вночі бив по промисловості Полтавської області
Росіяни вночі атакували промисловість у Полтавській області
Фото: ДСНС України Telegram

Росіяни атакували промисловість у Миргородському і Кременчуцькому районах Полтавської області. В Кременчуцькому під ударом перебували два підприємства.

На одному з них загоряння ліквідували ще вночі, на другому через загрозу повторних ударів вогнеборці певний час не могли безпечно розпочати гасіння. Про це повідомив у Facebook голова ОВА Віталій Дяківнич. 

Наслідки атаки в Полтавській області
Фото: ДСНС/ОВА в Telegram
Наслідки атаки в Полтавській області

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«Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано», – сказав він. 

Росія атакувала Полтавську область
Фото: ДСНС/ОВА Telegram
Росія атакувала Полтавську область

Полтавська область після атаки
Фото: ДСНС/ОВА в Telegram
Полтавська область після атаки

Ще одне підприємство перебувало під атакою в Миргородському районі.

«Найголовніше – загиблих і поранених немає», – зазначив голова ОВА. 

  • У ніч на 16 серпня ворог атакував Кременчуцький район. Були пошкодження. 
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