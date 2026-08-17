ППО знешкодила 106 із 128 запущених Росією дронів

Зафіксували влучання на 14 локаціях, у ще двох місцях впали уламки.

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У ніч на 17 серпня російська армія запустила по території України 128 безпілотників. ППО знешкодила 106 із них.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

«У ніч на 17 серпня (з 18:00 16 серпня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк», – зазначено у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила та подавила 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 17 серпня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.