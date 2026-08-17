Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО знешкодила 106 із 128 запущених Росією дронів

Зафіксували влучання на 14 локаціях, у ще двох місцях впали уламки.

ППО знешкодила 106 із 128 запущених Росією дронів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 17 серпня російська армія запустила по території України 128 безпілотників. ППО знешкодила 106 із них. 

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

 «У ніч на 17 серпня (з 18:00 16 серпня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк», – зазначено у повідомленні. 

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила та подавила 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння  уламків на 2 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 17 серпня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies