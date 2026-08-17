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За тиждень ворог провів 13 атак на об'єкти «Нафтогазу». Є втрата частини видобутку

Один з об'єктів був атакований декілька разів. 

13 атак провела Росія на активи Нафтогазу за тиждень
Фото: Нафтогаз
13 атак провела Росія на активи Нафтогазу за тиждень

Протягом тижня Росія провела 13 атак на об'єкти «Групи Нафтогаз». Била дронами та ракетами по об'єктах у різних регіонах.

Один з них атакувала декілька разів. Про це повідомили в «Нафтогазі».

«Під ударами, зокрема, видобувна інфраструктура. Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об’єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку», – йдеться у повідомленні.

Потерпілих серед співпробітників внаслідок цих атак немає. 

Загалом від початку року росіяни провели 293 атаки на об'єкти Групи Нафтогаз. 

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