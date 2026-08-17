Протягом тижня Росія провела 13 атак на об'єкти «Групи Нафтогаз». Била дронами та ракетами по об'єктах у різних регіонах.
Один з них атакувала декілька разів. Про це повідомили в «Нафтогазі».
«Під ударами, зокрема, видобувна інфраструктура. Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об’єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку», – йдеться у повідомленні.
Потерпілих серед співпробітників внаслідок цих атак немає.
Загалом від початку року росіяни провели 293 атаки на об'єкти Групи Нафтогаз.