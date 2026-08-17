Також знищено ангар і сільгосптехніка, загорівся приватний будинок.

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Унаслідок обстрілів Чернігівської області постраждала людина, ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора вранці через атаку дрона “Герань” в Козелецькій громаді постраждав 41-річний чоловік. У нього акубаротравма – він під наглядом медиків.

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Також пошкоджений автомобіль.

Увечері безпілотники “Гербери” атакували село в Холминській громаді. Знищений ангар і сільгосптехніка.

Увечері FPV-дрон влучив по подвірʼю в прикордонному селі Городнянської громади. Гасити пожежу приїхали вогнеборці – ще один FPV-дрон влучив по їхній автівці.

У цьому ж селі, але вже сьогодні зранку, було влучання по оселі – будинок загорівся.

Протягом доби ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури.