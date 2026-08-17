Унаслідок обстрілів Чернігівської області постраждала людина, ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Учора вранці через атаку дрона “Герань” в Козелецькій громаді постраждав 41-річний чоловік. У нього акубаротравма – він під наглядом медиків.
Також пошкоджений автомобіль.
Увечері безпілотники “Гербери” атакували село в Холминській громаді. Знищений ангар і сільгосптехніка.
Увечері FPV-дрон влучив по подвірʼю в прикордонному селі Городнянської громади. Гасити пожежу приїхали вогнеборці – ще один FPV-дрон влучив по їхній автівці.
У цьому ж селі, але вже сьогодні зранку, було влучання по оселі – будинок загорівся.
Протягом доби ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури.
- Загалом протягом минулого тижня в небі над Чернігівщиною оборонці збили 111 ворожих ударних дронів. Ще 50 були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.