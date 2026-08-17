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Унаслідок обстрілів Чернігівщини постраждала людина, росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури

Також знищено ангар і сільгосптехніка, загорівся приватний будинок.

Унаслідок обстрілів Чернігівщини постраждала людина, росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Унаслідок обстрілів Чернігівської області постраждала людина, ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора вранці через атаку дрона “Герань” в Козелецькій громаді постраждав 41-річний чоловік. У нього акубаротравма – він під наглядом медиків. 

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Також пошкоджений автомобіль. 

Увечері безпілотники “Гербери” атакували село в Холминській громаді. Знищений ангар і сільгосптехніка. 

Увечері FPV-дрон влучив по подвірʼю в прикордонному селі Городнянської громади. Гасити пожежу приїхали вогнеборці – ще один FPV-дрон влучив по їхній автівці. 

У цьому ж селі, але вже сьогодні зранку, було влучання по оселі – будинок загорівся. 

Протягом доби ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури.

  • Загалом протягом минулого тижня в небі над Чернігівщиною оборонці збили 111 ворожих ударних дронів. Ще 50 були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.
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