Головний сержант батальйону БпС 5-ї бригади: на Гуляйпільському напрямку ворог продовжує спроби наступу

Гуляйпільський напрямок залишається складним. Це єдиний напрямок південної операційної зони, де росіяни намагаються наступати, повідомив у ефірі телемарафону головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади Юрій Сиротюк.

Ворог сконцентрував там три армії ще минулого року і намагався проникати вглиб Дніпропетровської області. На більшості напрямків, зокрема Олександрівському, росіяни переважно втратили те, що встигли захопити.

Фото: скриншот відео головний сержант батальйону БпС 5-ї штурмової бригади розповів про ситуацію на Гуляйпільському напрямку

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«Олександрівсько-Гуляйпільський напрямок – це один напрямок. Як тільки ворог втрачає на Олександрівському напрямку, то він намагається хоч щось здобувати на Гуляйпільському. Тому продовжує використовувати тактику інфільтрації. Трапляються штурми невеликими броньованими машинами. Нещодавно, наприклад, їхали в степу – це смертиподібно. Очевидно, вони були виявлені задовго до того, як вони змогли підсунутися до переднього краю», – сказав Сиротюк.

Ворог має кількісну перевагу, тому намагається виходити за межі Гуляйполя. Сили оборони проводять пошуково-ударні роботи і знищують ворога.

«Без особливих успіхів тут просування ворога вже понад пів року», – сказав він, наголосивши, що відбуваються постійні інтенсивні бої.

Ворог рухається щоденно, запускає велику кількість дронів, КАБів, проводить дистанційне мінування.

Олександрівський напрямок

З січня цього року армія України проводить наступ на Олександрівському напрямку. Він є важливим для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, щоб сприяти захопленню Гуляйполя, пояснював Віктор Кевлюк.

16 лютого тодішній головком Олександр Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ. За даними France 24, за чотири дні українська армія взяла під контроль 200 км квадратних.

Станом на 12 серпня захисники звільнили 26 населених пунктів. Це 745 квадратних кілометрів.