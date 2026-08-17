РФ протягом тижня била по Харківщині ракетами, дронами та із РСЗВ. Постраждали 50 людей

У Харкові ворог пошкодив 10 багатоквартирних і 4 приватні будинки, 2 гуртожитки, господарчу споруду, склад, адмінбудівлю, електромережі, 4 автомобілі.

Значні пошкодження є в Богодухівському районі: 13 приватних будинків, навчальний заклад, кафе, церква, медичний заклад, цивільне підприємство, 8 господарчих споруд, 2 складські приміщення, 3 автомобілі, зерноочисна машина, поле пшениці, 50 тонн зерна.

Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджені 65 приватних і 6 багатоквартирних будинків, 2 навчальні заклади, дошкільний заклад, 2 ферми, адмінбудівля, цивільне підприємство, магазин, складське приміщення, елеватор, господарча споруда, 2 гаражі, 12 автомобілів, трактор, мотоцикл, постраждала худоба.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок вибуху невідомих пристроїв постраждали двоє людей.

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