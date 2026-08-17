РФ протягом тижня била по Харківщині ракетами, дронами та із РСЗВ. Постраждали 50 людей

Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 75 населених пунктів Харківської області, зокрема обласний центр. Внаслідок обстрілів постраждали 50 людей, зокрема дитина. Одна людина загинула.
Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок вибуху невідомих пристроїв постраждали двоє людей.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 16 ракет;
- 5 РСЗВ;
- 31 КАБ;
- 26 БпЛА типу «Герань-2»;
- 4 БпЛА типу «Ланцет»;
- 17 БпЛА типу «Молнія»;
- 22 fpv-дрони;
- 335 БпЛА (тип встановлюється).
Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджені 65 приватних і 6 багатоквартирних будинків, 2 навчальні заклади, дошкільний заклад, 2 ферми, адмінбудівля, цивільне підприємство, магазин, складське приміщення, елеватор, господарча споруда, 2 гаражі, 12 автомобілів, трактор, мотоцикл, постраждала худоба.
Значні пошкодження є в Богодухівському районі: 13 приватних будинків, навчальний заклад, кафе, церква, медичний заклад, цивільне підприємство, 8 господарчих споруд, 2 складські приміщення, 3 автомобілі, зерноочисна машина, поле пшениці, 50 тонн зерна.
У Харкові ворог пошкодив 10 багатоквартирних і 4 приватні будинки, 2 гуртожитки, господарчу споруду, склад, адмінбудівлю, електромережі, 4 автомобілі.
Підрозділи ДСНС знешкодили 454 ворожі боєприпаси.