The Times: США зіткнулися з дефіцитом боєприпасів після масштабного використання високоточної зброї

Американські військові запаси високоточних боєприпасів і засобів ППО суттєво скоротилися на тлі інтенсивного застосування зброї та повільного розгортання нових виробничих потужностей.

Про це пише The Times.

За даними видання, проблема особливо гостро проявилася у сфері протиракетної оборони. Запаси перехоплювачів Patriot скоротилися з близько 2300 одиниць до менш ніж 800. Кількість боєприпасів THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери, зменшилася з приблизно 600 до 250.

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Також американські військові за останні 18 місяців використали близько половини стратегічних крилатих ракет Tomahawk. Окремо повідомляється про майже повне використання запасу з 350 високоточних ракет наземного базування, який армія США мала на початку року.

Однією з причин ситуації називають багаторічний перекіс американської оборонної політики в бік дорогих військових платформ: винищувачів, кораблів та іншої техніки, тоді як виробництву боєприпасів приділяли менше уваги.

Колишній полковник Корпусу морської піхоти США та старший радник CSIS Марк Кансіан зазначає, що після завершення холодної війни боєприпаси поступово втратили пріоритет у порівнянні з великими платформами. Водночас саме ракети та перехоплювачі визначають здатність армії вести інтенсивну війну протягом тривалого часу.

Особливо серйозною є ситуація з ракетами PAC-3 для Patriot. Одна така ракета коштує близько $4 млн, а її виробництво може тривати до двох років.

За наведеними у матеріалі оцінками, на початку 2022 року США мали близько 3100 таких перехоплювачів. Частину Вашингтон передав Україні, інші були використані американськими силами на Близькому Сході.

Дефіцит створює додаткові ризики у разі потенційного масштабного конфлікту з Китаєм. За оцінками, Пекін має близько 1200 балістичних ракет, здатних загрожувати американським силам у Тихоокеанському регіоні. Оскільки для надійного перехоплення однієї цілі іноді необхідно використовувати кілька протиракет, наявних запасів США може бути недостатньо для тривалої високої інтенсивності бойових дій.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Пентагон погодив масштабування виробництва боєприпасів. Однак створення нових виробничих ліній і вихід на необхідні обсяги потребують років, а тому американським військовим доводиться одночасно підтримувати партнерів і контролювати власні запаси.