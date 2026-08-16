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ЗМІ: у Бельгії масштабна лісова пожежа охопила понад 3000 гектарів

Цю пожежу назвали найбільшою в сучасній історії Бельгії.

ЗМІ: у Бельгії масштабна лісова пожежа охопила понад 3000 гектарів
Лісові пожежі у Франції, липень 2026 року
Фото: EPA/UPG

У Бельгії рятувальники продовжують боротьбу з однією з найбільших лісових пожеж в історії країни. Вогонь охопив понад 3000 гектарів природного заповідника Гоес-Фенн поблизу кордону з Німеччиною.

Про це пише France 24.

Пожежа спалахнула у п'ятницю на території торфовищ та соснових лісів. За кілька днів площа займання стрімко збільшилася – якщо спочатку горіло близько 80 гектарів, то до ранку неділі вогонь поширився вже на понад 3000 гектарів.

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Влада називає цю пожежу найбільшою в сучасній історії Бельгії.

До боротьби зі стихією залучили пожежників з усієї країни. Допомогу також надає Європейський Союз, який направив до регіону гелікоптери та літаки для скидання води.

Гасіння ускладнює важкодоступний рельєф місцевості. Через це рятувальники не можуть наблизитися до окремих осередків займання та застосовувати звичайні методи боротьби з вогнем.

Тим часом місцеві фермери долучаються до допомоги аварійним службам. У соцмережах вони повідомляють, що вирушають до району пожежі, щоб підтримати рятувальників.

Через поширення вогню місцева влада наказала евакуювати близько 600 людей.

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