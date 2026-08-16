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Тегеран заявив, що Катар утримує іранських пілотів. Доха це заперечує

У МЗС Катару заявили, що останки одного з пілотів були знайдені і що Катар зв’язався з Іраном, щоб узгодити передачу. Однак Тегеран не відповів на запрошення.

Тегеран заявив, що Катар утримує іранських пілотів. Доха це заперечує
Прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Катар заперечив, що утримує іранських пілотів, які зникли безвісти на початку американо-ізраїльської війни з Іраном після збиття їхніх літаків.

Про це повідомляє DW.

“Ми категорично заперечуємо твердження щодо затримання іранських пілотів і здивовані цими оманливими заявами”, – заявив речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль Ансарі.

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Він додав, що останки одного з пілотів були знайдені, і що Катар зв’язався з Іраном, щоб узгодити передачу. Однак, за словами речника, Тегеран не відповів на запрошення.

Перед цим іранські ЗМІ опублікували заяву голови Комітету з питань зниклих безвісти осіб Генерального штабу Збройних сил Ірану про те, що Джавад Салехі, Абдолмаджид Даштіан та Омран Бехравешян утримуються у Катарі вже шість місяців.

Генерал Мохаммад Багерзаде заявив, що трьох іранських пілотів “захопили живими” після того, як їхні винищувачі розбилися під час місії, спрямованої на військову базу в Катарі – невдовзі після початку війни в Ірані.

Генерал стверджує, що Катар не дозволив пілотам зв’язатися або зустрітися з родинами або іранськими чиновниками.

Він також звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням допомогти дізнатися долю пілотів.

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