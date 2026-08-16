Тегеран заявив, що Катар утримує іранських пілотів. Доха це заперечує

У МЗС Катару заявили, що останки одного з пілотів були знайдені і що Катар зв’язався з Іраном, щоб узгодити передачу. Однак Тегеран не відповів на запрошення.

Катар заперечив, що утримує іранських пілотів, які зникли безвісти на початку американо-ізраїльської війни з Іраном після збиття їхніх літаків.

Про це повідомляє DW.

“Ми категорично заперечуємо твердження щодо затримання іранських пілотів і здивовані цими оманливими заявами”, – заявив речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль Ансарі.

Реклама

Він додав, що останки одного з пілотів були знайдені, і що Катар зв’язався з Іраном, щоб узгодити передачу. Однак, за словами речника, Тегеран не відповів на запрошення.

We categorically deny the claims circulating regarding the detention of Iranian pilots & are surprised by these misleading statements at this particular time, amid the ongoing diplomatic efforts & initiatives aimed at de-escalating tensions in the region.



We reaffirm that… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) August 15, 2026

Перед цим іранські ЗМІ опублікували заяву голови Комітету з питань зниклих безвісти осіб Генерального штабу Збройних сил Ірану про те, що Джавад Салехі, Абдолмаджид Даштіан та Омран Бехравешян утримуються у Катарі вже шість місяців.

Генерал Мохаммад Багерзаде заявив, що трьох іранських пілотів “захопили живими” після того, як їхні винищувачі розбилися під час місії, спрямованої на військову базу в Катарі – невдовзі після початку війни в Ірані.

Генерал стверджує, що Катар не дозволив пілотам зв’язатися або зустрітися з родинами або іранськими чиновниками.

Він також звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням допомогти дізнатися долю пілотів.