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​Порт Моха в Ємені зупинив роботу після десятків ударів хуситів: є загиблі

Внаслідок атак загинули щонайменше 7 людей, а збитки попередньо оцінюють у 16 мільйонів доларів.

​Порт Моха в Ємені зупинив роботу після десятків ударів хуситів: є загиблі
Удари по порту Моха
Фото: Ajel News

Порт Моха на узбережжі Червоного моря в Ємені призупинив комерційну та морську діяльність після серії ракетних ударів, завданих хуситами протягом останніх днів.

 Про це 15 серпня заявив директор порту, пише Reuters.

Загалом по території порту та прилеглих об'єктах було випущено понад 25 ракет. Унаслідок атак загинули семеро людей, а загальні збитки оцінюють приблизно у 16 млн доларів.

Контекст

Моха розташований неподалік протоки Баб-ель-Мандеб – стратегічного морського проходу, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Через цей район проходить важливий маршрут міжнародного судноплавства.

Порт перебуває під контролем сил, які підтримують міжнародно визнаний уряд Ємену. Керівництво Ємену заявило, що удари були спрямовані по цивільних, економічних і морських об'єктах. Хусити зі свого боку стверджували, що їхніми цілями були скупчення військових, склади озброєнь і військові кораблі сил, які підтримує Саудівська Аравія.

Нова хвиля атак відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та війни США з Іраном. ООН цього тижня попередила, що Ємен перебуває під найбільшою загрозою повернення до масштабних бойових дій від часу перемир'я 2022 року.

  • Раніше хусити вже повідомили, що хочуть запровадити плату за прохід суден через Баб-ель-Мандебську протоку. Під час свого візиту до Ірану представники руху озвучили цю думку. Тегеран вже направив до Ємену своїх радників, які мають допомогти створити структуру для стягнення платежів із суден.
  • Якщо цей план реалізують, то під загрозою може опинитися один із ключових маршрутів транспортування нафти. Адже Баб-ель-Мандеб використовують як альтернативу Ормузькій протоці.
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