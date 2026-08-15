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Сікорський запропонував створити "Європейський легіон" із залученням українських ветеранів

За словами глави МЗС Польщі, про заміну структури НАТО не йдеться.

Сікорський запропонував створити "Європейський легіон" із залученням українських ветеранів
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до створення постійної європейської військової сили, до якої після завершення війни могли б долучитися українські військові.

Про це він заявив в інтерв’ю Ekathimerini.

Сікорський вважає, що Європейському Союзу необхідно поглибити військову інтеграцію та самостійно брати більшу відповідальність за власну безпеку. На його думку, "Європейський легіон"  на постійній основі міг би об’єднати досвідчених військових із європейських країн, зокрема українців, які мають бойовий досвід.

Водночас він наголосив, що така структура не повинна конкурувати з НАТО або дублювати його функції.

"Ми не можемо телефонувати Вашингтону щоразу, коли у нас на задньому дворі пожежа – чи то звичайна загроза, чи то використання Москвою міграційних потоків з Африки та Близького Сходу як зброї проти ЄС", – пояснив Сікорський.

Урядовець зазначив, що США залишатимуться важливою частиною колективної оборони та продовжать надавати Європі технологічні й розвідувальні можливості, однак європейські держави мають самі забезпечувати більшу частину роботи "на землі".

  • Сьогодні на військовому параді до дня Збройних сил Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про намір перетворити польську армію на найбільшу у Європі. Глава уряду зазначив, що масштабне посилення обороноздатності дозволяє стан економіки країни.
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