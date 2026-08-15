Рівень води в Рейні впав до нового історичного мінімуму, перевезення переносять на сушу

Рівень води в річці Рейн у Німеччині в ніч проти 15 серпня впав до нового історичного мінімуму на тлі спеки, що охопила Європу. Через це більшість вантажних перевезень річкою перенесли на автомобільний та залізничний транспорт.

Про це пише є Reuters із посиланням на дані німецького управління внутрішнього судноплавства WSV.

На контрольному пункті в Каубі поблизу Кобленца рівень води пізно ввечері 14 серпня опустився до 6 сантиметрів, а вранці 15 серпня становив 8 сантиметрів. Ще вранці 14 серпня показник був на рівні 10 сантиметрів – це вже було нижче за попередній антирекорд у 25 сантиметрів, зафіксований у 2018 році. При цьому фактична глибина річки приблизно на один метр більша за показник на гідропості.

Рейн є однією з найважливіших транспортних артерій Європи. Ним перевозять хімікати, сировину, паливо та інші товари. Німецькі компанії вже повідомляють про перебої через низький рівень води.

За даними Кільського інституту світової економіки, якщо рівень на гідропості в Каубі тримається нижче 78 сантиметрів протягом 30 днів, то промислове виробництво може скоротитися на 1%. Така ситуація вже спостерігалася у 2018 та 2022 роках.