Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил та нагадав про спільну боротьбу

Президент наголосив на ролі українських військових у захисті Варшави від більшовицького наступу.

Президент Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею Битви за Варшаву та днем Збройних сил. Він наголосив на ролі українських військових у захисті Варшави від більшовицького наступу 106 років тому та провів паралель із нинішньою боротьбою України проти Росії.

"Сто шість років тому українські війська допомогли захисникам Польщі оборонити Варшаву та стримати просування більшовиків на захід", – написав Зеленський у соцмережі X.

За словами президента, історія цієї битви нагадує, наскільки важливими є спільні дії народів у протистоянні агресії. Зеленський зазначив, що й сьогодні доля України та сусідніх держав значною мірою залежить від здатності об’єднувати зусилля.

"І сьогодні Москва мусить програти так само. І сьогодні об’єднані зусилля народів мають значення так само", – заявив він.

Congratulations to Poland on the anniversary of the Battle of Warsaw and Polish Armed Forces Day. We remember how the fate of the Polish people and state was decided in that battle, and how the Bolsheviks’ advance was stopped through joint efforts. One hundred and six years ago,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026