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Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил та нагадав про спільну боротьбу

Президент наголосив на ролі українських військових у захисті Варшави від більшовицького наступу.

Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил та нагадав про спільну боротьбу
Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею Битви за Варшаву та днем Збройних сил. Він наголосив на ролі українських військових у захисті Варшави від більшовицького наступу 106 років тому та провів паралель із нинішньою боротьбою України проти Росії.

"Сто шість років тому українські війська допомогли захисникам Польщі оборонити Варшаву та стримати просування більшовиків на захід", – написав Зеленський у соцмережі X.

За словами президента, історія цієї битви нагадує, наскільки важливими є спільні дії народів у протистоянні агресії. Зеленський зазначив, що й сьогодні доля України та сусідніх держав значною мірою залежить від здатності об’єднувати зусилля.

"І сьогодні Москва мусить програти так само. І сьогодні об’єднані зусилля народів мають значення так само", – заявив він.

  • У Варшаві, Гдині та Гданську відбувся масштабний військовий парад. На ньому були представлені танки Abrams та Leopard, РСЗВ Himars і ЗРК Patriot, винищувачі F-16, F-35 та гелікоптери Apache, зброя гаубиці "Краб" і бронетранспортери "Росомаха". Також вулицями столиці Польщі крокували військові – представники країн НАТО.
  • Прем’єр-міністр Дональд Туск згадав під час промови на параді і про війну Росії з Україною. Він запевнив, що допомога Києву у війні проти Москви безпосередньо пов’язана з безпекою самої Польщі.
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