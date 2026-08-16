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Кім Чен Ин підтвердив курс Північної Кореї на поглиблення відносин з Росією, – Reuters

У КНДР бачать перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Кім Чен Ин підтвердив курс Північної Кореї на поглиблення відносин з Росією, – Reuters
Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив намір Пхеньяна надалі поглиблювати відносини з Москвою. Заява пролунала у відповідь на привітання російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA.

Кім Чен Ин відповів на привітання Путіна з нагоди 81-ї річниці завершення Другої світової війни.

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У своєму листі північнокорейський лідер висловив сподівання на подальший розвиток відносин між Пхеньяном і Москвою. Він заявив, що ці відносини продовжують історію спільної боротьби та ґрунтуються на традиціях дружби.

Раніше Путін у своєму привітанні заявив, що відносини Росії та Північної Кореї нібито вийшли на "безпрецедентно високий рівень всеосяжного стратегічного партнерства".

Російський диктатор також заявив про намір розвивати подальшу співпрацю з Пхеньяном.

Путін у листі висловив бажання продовжувати співпрацю з Північною Кореєю, зокрема задля того, що він назвав побудовою "більш справедливого" та "по-справжньому демократичного світового порядку".

Кім Чен Ин зі свого боку наголосив на перспективах подальшого розвитку двосторонніх відносин.

  • Росія та Північна Корея останніми роками суттєво активізували співпрацю. Москва та Пхеньян уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії.
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