Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив намір Пхеньяна надалі поглиблювати відносини з Москвою. Заява пролунала у відповідь на привітання російського диктатора Володимира Путіна.
Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA.
Кім Чен Ин відповів на привітання Путіна з нагоди 81-ї річниці завершення Другої світової війни.
У своєму листі північнокорейський лідер висловив сподівання на подальший розвиток відносин між Пхеньяном і Москвою. Він заявив, що ці відносини продовжують історію спільної боротьби та ґрунтуються на традиціях дружби.
Раніше Путін у своєму привітанні заявив, що відносини Росії та Північної Кореї нібито вийшли на "безпрецедентно високий рівень всеосяжного стратегічного партнерства".
Російський диктатор також заявив про намір розвивати подальшу співпрацю з Пхеньяном.
Путін у листі висловив бажання продовжувати співпрацю з Північною Кореєю, зокрема задля того, що він назвав побудовою "більш справедливого" та "по-справжньому демократичного світового порядку".
Кім Чен Ин зі свого боку наголосив на перспективах подальшого розвитку двосторонніх відносин.
- Росія та Північна Корея останніми роками суттєво активізували співпрацю. Москва та Пхеньян уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії.