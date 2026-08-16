У Росії заявляють, що в напрямку Московської області летіло 600 дронів, а 201 безпілотник нібито було знищено.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Зранку 16 серпня у Московській області спалахнули склад маркетплейсу Wildberries у селі Коледіно та мультимодальний логістичний комплекс «Північне Домодєдово» у Домодєдово.

Про пожежі повідомляє OSINT Exilenova+.

Реклама

Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі в напрямку Московської області летіло 600 дронів, а 201 безпілотник нібито було знищено в Московському регіоні. За його словами, троє людей постраждали.

Через повітряну атаку вночі тимчасово призупиняли роботу московських аеропортів «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський».