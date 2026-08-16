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Винищувач НАТО збив безпілотник, який порушив повітряний простір Румунії

Безпілотник зайшов з боку Молдови.

Винищувач НАТО збив безпілотник, який порушив повітряний простір Румунії
Винищувачі ВПС Іспанії Eurofighter
Фото: EPA/UPG

Іспанський винищувач F-18 під час місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії збив безпілотник, який перетнув кордон країни. Інцидент стався вранці 16 серпня.

Про це повідомило CNN із посиланням на Міноборони Румунії.

За даними румунського Міноборони, радари зафіксували безпілотник близько 05:01. БпЛА увійшов у повітряний простір Румунії з боку Молдови приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац.

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Іспанський винищувач F-18, який перебував на патрулюванні в межах місії НАТО, встановив радіолокаційний контакт із ціллю. Після отримання відповідного дозволу військові здійснили її ураження.

За інформацією оборонного відомства Румунії, уламки збитого БпЛА, ймовірно, впали в безлюдній місцевості між двома населеними пунктами.

Інформації про постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок падіння уламків наразі немає.

Це вже четвертий безпілотник, збитий над територією Румунії цього року.

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