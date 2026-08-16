Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
ГоловнаСвіт

В Угорщині перекинувся автобус із Польщі: загинули 12 людей, ще 10 постраждали

Аварія сталася поблизу міста Мезьокерештеш на сході Угорщини.

В Угорщині перекинувся автобус із Польщі: загинули 12 людей, ще 10 постраждали
Фото: ЕРА/UPG

На сході Угорщини сталася смертельна ДТП за участю автобуса з польською реєстрацією. Внаслідок аварії загинули 12 людей, ще щонайменше 10 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Аварія сталася рано-вранці 16 серпня поблизу міста Мезьокерештеш на сході Угорщини.

Реклама

За даними угорської поліції, автобус рухався автострадою М3 у напрямку міста Ніредьгаза. На прямій ділянці дороги він з’їхав у кювет та перекинувся.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій міг заснути за кермом.

За даними угорського державного інформаційного агентства MTI, в автобусі перебували 57 пасажирів та двоє водіїв.

Унаслідок аварії 12 людей загинули. Щонайменше десятеро постраждалих доставили до лікарень для надання медичної допомоги.

Обставини ДТП та остаточна кількість постраждалих наразі встановлюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies