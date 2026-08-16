В Угорщині перекинувся автобус із Польщі: загинули 12 людей, ще 10 постраждали

На сході Угорщини сталася смертельна ДТП за участю автобуса з польською реєстрацією. Внаслідок аварії загинули 12 людей, ще щонайменше 10 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.
Аварія сталася рано-вранці 16 серпня поблизу міста Мезьокерештеш на сході Угорщини.
За даними угорської поліції, автобус рухався автострадою М3 у напрямку міста Ніредьгаза. На прямій ділянці дороги він з’їхав у кювет та перекинувся.
За попередньою інформацією правоохоронців, водій міг заснути за кермом.
За даними угорського державного інформаційного агентства MTI, в автобусі перебували 57 пасажирів та двоє водіїв.
Унаслідок аварії 12 людей загинули. Щонайменше десятеро постраждалих доставили до лікарень для надання медичної допомоги.
Обставини ДТП та остаточна кількість постраждалих наразі встановлюються.
- 12 червня на автомагістралі на заході Угорщини трапилася подвійна ДТП, унаслідок якої загинули 8 людей.