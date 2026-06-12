На угорській автомагістралі унаслідок подвійної ДТП загинули 8 людей

У п'ятницю на світанку на автомагістралі на заході Угорщини трапилася подвійна ДТП, унаслідок якої загинули 8 людей.
Видання зазначає, що сталося два зіткнення, одне за одним.
За даними поліції, близько 4:30 ранку вантажівка загорілася після зіткнення з будівельною технікою поблизу міста Дьйор, внаслідок чого загинула одна людина, а рух транспорту був ускладнений.
Приблизно через півгодини мікроавтобус з молдовськими номерами врізався у вантажівку, яка зупинилася на трасі після першої аварії. У другій аварії загинуло семеро людей і двоє отримали серйозні поранення.
Влада закрила одну смугу руху автомагістралі М1 у напрямку Австрії.
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висловив співчуття родинам загиблих.