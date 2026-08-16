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Гаваї накрили сильні зливи та вітер через ураган Лала, загинула людина

Очікується до 63 см опадів та штормовий нагін води заввишки до 1 метра.

Гаваї накрили сильні зливи та вітер через ураган Лала, загинула людина
Фото: Hawaii Department of Transportation

Гаваї накрили сильний вітер та зливи після того, як повз Великий острів пройшов ураган Лала першої категорії.

Про це повідомляє BBC.

Губернатор Гаваїв Джош Грін заявив, що Лала наблизилася до району Саут-Пойнт. Там одна людина загинула в автомобільній аварії, пов'язаній з негодою.

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У суботу Лала посилилася до урагану: швидкість вітру сягала 130 км/год, а згодом зросла до 146 км/год. Очікується до 63 см опадів та штормовий нагін води заввишки до 1 метра.

Десятки тисяч людей залишилися без електроенергії. Людей закликали готуватися до “загрозливих для життя” умов, включно з повенями та зсувами.

Прогнозується, що шторм продовжить рухатися на захід трохи південніше Гаваїв.

На Великому острові оголошено штормове попередження через ураган. Для решти семи основних островів архипелагу – Мауї, Молокаї, Кахоолаве, Оаху, Ланаї, Кауаї та Нііхау – діє попередження про тропічний шторм.

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