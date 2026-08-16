В Іспанії через повінь і зсуви загинули дві жінки

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Наслідки повені і зсувів у селі Мансанедо-де-Вальдуеса

На північному заході у сільській місцевості Іспанії повінь та зсуви, спричинені зливами, забрали життя двох літніх жінок.

Про це повідомляє France24.

У невеликому селі Мансанедо-де-Вальдуеса також двоє немовлят отримали поранення.

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“Підтверджено смерть двох жінок, приблизно 60 та 80 років відповідно”, – повідомили служби екстреної допомоги регіону Кастилія та Леон.

80-річного чоловіка, який спочатку вважався зниклим безвісти, знайшли неушкодженим.

Мер сусіднього міста Понферрада Марко Морала повідомив журналістам, що “люті шторми в горах спричинили великий потік каміння, бруду та шламу”, що призвело до загибелі людей.

Морала додав, що стихійне лихо також завдало матеальних збитків сусідньому селу Бузас.