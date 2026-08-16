В Іспанії через повінь і зсуви загинули дві жінки

На північному заході у сільській місцевості Іспанії повінь та зсуви, спричинені зливами, забрали життя двох літніх жінок.
Про це повідомляє France24.
У невеликому селі Мансанедо-де-Вальдуеса також двоє немовлят отримали поранення.
“Підтверджено смерть двох жінок, приблизно 60 та 80 років відповідно”, – повідомили служби екстреної допомоги регіону Кастилія та Леон.
80-річного чоловіка, який спочатку вважався зниклим безвісти, знайшли неушкодженим.
Мер сусіднього міста Понферрада Марко Морала повідомив журналістам, що “люті шторми в горах спричинили великий потік каміння, бруду та шламу”, що призвело до загибелі людей.
Морала додав, що стихійне лихо також завдало матеальних збитків сусідньому селу Бузас.
- Згідно з Європейською службою моніторингу лісових пожеж, провінція Леон, до якої входить Мансанедо-де-Вальдуеса, постраждала від одних із найсильніших лісових пожеж в Іспанії у 2025 році – рекордному за площею спаленої землі у країні.