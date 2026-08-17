Сьогодні та завтра у частині областей очікуються грози, а подекуди із градом та шквалами.
У ДСНС закликають дотримуватися правил безпеки під час негоди.
За даними синоптиків Укргідрометцентру, 17 серпня у другій половині дня та до кінця доби у більшості західних, північних областей та на Вінниччині очікуються грози, в окремих районах – град і шквали 15–20 м/с.
18 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.