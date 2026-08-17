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Сьогодні та завтра у частині областей очікуються грози

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час негоди.

Сьогодні та завтра у частині областей очікуються грози
Блискавка
Фото: EPA/UPG

Сьогодні та завтра у частині областей очікуються грози, а подекуди із градом та шквалами. 

У ДСНС закликають дотримуватися правил безпеки під час негоди.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 17 серпня у другій половині дня та до кінця доби у більшості західних, північних областей та на Вінниччині очікуються грози, в окремих районах – град і шквали 15–20 м/с.

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Попередження на 17 серпня
Фото: Скріншот сайту Укргідрометеоцентру
Попередження на 17 серпня

18 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Попередження про негоду на 18 серпня
Фото: Скріншот Укргідрометеоцентру
Попередження про негоду на 18 серпня

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. 

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