Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час негоди.

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Сьогодні та завтра у частині областей очікуються грози, а подекуди із градом та шквалами.

У ДСНС закликають дотримуватися правил безпеки під час негоди.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 17 серпня у другій половині дня та до кінця доби у більшості західних, північних областей та на Вінниччині очікуються грози, в окремих районах – град і шквали 15–20 м/с.

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Фото: Скріншот сайту Укргідрометеоцентру Попередження на 17 серпня

18 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Фото: Скріншот Укргідрометеоцентру Попередження про негоду на 18 серпня

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.