СБУ затримала підозрювану у наведенні російських “КАБів” на оборонців Херсона

Фігурантка об’їжджала на власному авто місцевість, що розташована за 10 км від лінії боєзіткнення, та фіксувала місця дислокації Сил оборони

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Контррозвідка Служби безпеки затримала на Херсонщині у російську інформаторку за підозрою у наведенні російських “КАБів” на оборонців Херсона за 10 кілометрів від передової.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Нею виявилася мешканка Білозерської громади. Вона потрапила у поле зору росіян через свою давню знайому, яка проживає на території РФ та співпрацює з російськими спецслужбістами.

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За їхнім завданням фігурантка об’їжджала на власному авто місцевість, що розташована за 10 км від лінії боєзіткнення, та фіксувала місця дислокації Сил оборони, а також маршрути руху військової техніки ЗСУ у напрямку передової.

Отримані дані інформаторка передавала ворогу у вигляді координат потенційних “цілей”, позначених на гугл-карті. Встановлено, що окупанти планували використати розвіддані для підготовки ударів по Силах оборони.

Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальницю, задокументували її злочини і затримали під час нової розвідвилазки.

При обшуку в автомобілі затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів інформаторки за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).