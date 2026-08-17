Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія за липень вбила і поранила найбільше цивільних українців з травня 2022 року, – ООН

Загинули 17 дітей, ще 166 отримали поранення – це найвищий місячний показник постраждалих дітей з квітня 2022 року.

Росія за липень вбила і поранила найбільше цивільних українців з травня 2022 року, – ООН
Фіксація наслідків обстрілу Дарницького району Києва, 2 липня
Фото: Зоряна Стельмах

Лише за липень Росія вбила щонайменше 437 цивільних і поранила 2 610 по всій Україні – це найвищий місячний показник втрат серед цивільних з травня 2022 року. 

Про це йдеться в останньому звіті Управління ООН з прав людини, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Загинули 17 дітей, ще 166 отримали поранення – це найвищий місячний показник постраждалих дітей з квітня 2022 року.

У липні 38% усіх жертв серед цивільних спричинила саме зброя великої дальності. 

“Це система навмисного терору, яка має бути задокументована, розслідувана та притягнута до відповідальності. Кожен російський командир і посадовець, відповідальний за ці атаки, має знати, що докази збираються і правосуддя неодмінно настане”, – зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що така рекордна кількість загиблих і поранених цивільних вимагає не чергових заяв про занепокоєння, а конкретних рішень: жорстких санкцій, посилення протиповітряної оборони, тиску на Москву та притягнення Росії до відповідальності.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies