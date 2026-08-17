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У морські дрони Katran інтегрують БпЛА для збільшення далекобійності

Це дозволить завдавати ударів вглиб прибережних територій росіян

У морські дрони Katran інтегрують БпЛА для збільшення далекобійності
БЕК Katran x1.2
Фото: MAC HUB

Українські компанії MAC HUB та Sky Defenders підписали меморандум про співпрацю та планують інтегрувати безпілотники в сімейство морських дронів Katran. Про це повідомили у MAC HUB.

«У нас уже є чіткі цілі, тепер ми будемо діставати ворога на відстані двох тисяч кілометрів. У планах – удари по прибережній охороні, знищення російських систем РЛС, їхніх систем ППО, командного складу та критичної інфраструктури», – зазначив «Дев’ятий», командир підрозділу "Легіон Чорного моря" Головного управління розвідки МО України. 

У компанії MAC HUB зазначили, що розвивають власні рішення для застосування на землі, у повітрі та на воді, однак вважають, що розвиток у закритій системі має обмеження. Тому компанія співпрацює з українськими та іноземними партнерами. 

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Так, зокрема, у червні 2026 року MAC HUB і грецька Paramount Greece розширили угоду про стратегічне партнерство. Компанії спільно розвиватимуть розробку MAC HUB — перехоплювачі MAC Dead Fly і морські дрони Katran.

Компанія Sky Defenders – українська оборонно-технологічна компанія, що спеціалізується на бойових безпілотних системах. Розробкою займаються колишній військовий пілот БПЛА та інженер-авіатор, а створені ними рішення вже понад півтора року працюють у бойових умовах. Компанія має чинні контракти з Міноборони України та дотримується стандартів виробництва НАТО. За майже два роки роботи команда Sky Defenders розробила три моделі БПЛА, які підходять для наступальних і оборонних операцій. 

Зокрема, серед розробок компанії – тактичний ударний дрон літакового типу «Зигзаг-С», який запускається з катапульти. Згідно із даними виробника, безпілотник долає більш ніж 150 км зі швидкістю до 250 км/год, а його бойова частина – 3-5 кг. 

Сімейство безпілотних катерів Katran від MAC HUB — це екосистема дронів із єдиним центром керування. Починаючи від непомітного розвідника й носія тактичних FPV-дронів Katran X1 з терміналами супутникового зв'язку та закінчуючи важким ударним Katran Venom, який здатний розвивати швидкість до 130 км/год. Venom оснащений штучним інтелектом для автоматичного супроводу цілей, важкими кулеметними турелями, ПЗРК і далекобійними розумними торпедами.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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