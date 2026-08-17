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Через атаку російського FPV-дрона на Сумщині загинув співробітник "Укренерго"

Дрон атакував цивільне авто.

Через атаку російського FPV-дрона на Сумщині загинув співробітник "Укренерго"
Фото: Укренерго

Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Сумській області. Внаслідок удару загинув старший диспетчер Сумської групи оперативного управління НЕК "Укренерго" Микола Миронов, його дружина перебуває в лікарні.

Про це повідомили в "Укренерго".

Трагедія сталася на вихідних. Микола Миронов приїхав до магазину, коли російський безпілотник атакував звичайний цивільний автомобіль. Чоловік отримав важкі поранення, які виявилися смертельними. Його дружина також постраждала і зараз перебуває в лікарні.

Микола Миронов понад 25 років працював в енергетичній сфері. В останні роки, попри постійні російські обстріли енергетичних об’єктів у прифронтовому регіоні, він продовжував працювати за професією.

Колеги згадують Миколу Миронова як порядну, добру та принципову людину, високопрофесійного фахівця, до якого завжди можна було звернутися за порадою та підтримкою. Його поважали за досвід, відповідальність і людяність.

В "Укренерго" висловили співчуття родині та друзям загиблого та закликали міжнародну спільноту до подальшої протидії російській агресії.

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