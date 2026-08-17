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Ексміністр оборони США: Путін систематично перевіряє "оборонні лінії" Європи і хоче знати, чи справді працює п’ята стаття

Леон Панетта не виключає військових дій Росії на території Німеччини. 

Ексміністр оборони США: Путін систематично перевіряє "оборонні лінії" Європи і хоче знати, чи справді працює п’ята стаття
Леон Панетта
Фото: wartime.org.ua

Колишній директор Центрального розвідувального управління та ексміністр оборони Сполучених Штатів Америки Леон Панетта вважає, що лідер Кремля Владімір Путін систематично перевіряє "оборонні лінії" Європи та хоче знати, чи справді працює п’ята стаття Договору НАТО про взаємну оборону. 

Про це Панетта розповів в інтерв'ю BILD

Росія й надалі намагатиметься перевірити оборону Альянсу – це реальність. Путін хоче знати, чи справді США та НАТО дотримуються статті 5", – сказав Панетта.

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Він також зазначив, що не виключає сценарій російських воєнних дій на території Німеччини.

На його думку, Захід має недвозначно дати зрозуміти Росії, що воєнні дії проти європейських держав є неприпустимими. Водночас Панетта нагадав, що Європа та НАТО "мають справу з тираном".

Він нагадав про інциденти з дронами в Німеччині та Румунії, падіння російської ракети в Польщі та неодноразові порушення повітряного простору в країнах Балтії і наголосив, що це - тривожні сигнали того, що Путін систематично випробовує обороноздатність Європи.

Причиною такої агресивної поведінки Панетта вважає те, що Путін перебуває під великим тиском через війну в Україні. Водночас напружені відносини президента США Дональда Трампа з європейськими партнерами по НАТО ще більше підштовхують Москву до пошуку нових фронтів.

"Путін реагує на слабкість, і якщо він відчує цю слабкість у НАТО і США, він продовжить провокувати й завдавати ударів", – додав Панетта.

Зазначимо, що в 2022 році держсекретар Міноборони Польщі Войцех Скуркевич заявляв, що країна задіє п'яту статтю Статуту НАТО у випадку загрози з боку РФ. 

Як відомо,  стаття 5 статуту НАТО каже, що напад на одного з членів Альянсу є нападом на всіх його членів (і на кожного зокрема).

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