Reuters: Binance передала Москві дані клієнта, якого звинуватили в пожертвах Україні

Бєленький має російський паспорт і дозвіл на проживання в Болгарії. За даними російського Слідчого комітету, він переказав понад 700 доларів українським військовим та пов’язаному з ними «Азову».

Криптовалютна біржа Binance передала російським правоохоронцям персональні та фінансові дані російського IT-фахівця Юрія Бєленького, які використали у справі про фінансування тероризму через пожертви на підтримку України. Його затримали у вересні 2025 року.

Про це пише Reuters із посиланням на отримані документи.

Бєленький, який має російський паспорт і дозвіл на проживання в Болгарії, за даними російського Слідчого комітету, переказав понад 700 доларів українським військовим та пов’язаному з ними «Азову». Перекази здійснювалися з січня 2023 року до березня 2024 року після закликів російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка підтримати українських військових.

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Російські слідчі звернулися до Binance із запитом про історію транзакцій Бєленького, після чого біржа надала інформацію про його перекази. Окрім даних про транзакції, Binance передала дату народження, адресу, номер телефону, номер паспорта, копію російського паспорта та болгарського дозволу на проживання. Ці матеріали були включені до доказів у кримінальній справі та стали підставою для обвинувачень у фінансуванні тероризму. При цьому Binance у 2023 році заявляла, що повністю вийшла з російського ринку, оскільки робота там не відповідає її стратегії дотримання нормативних вимог.

Юрист Майк Бистров вважає, що Binance могла не мати права передавати ці дані, якщо Бєленький був зареєстрований як клієнт – резидент ЄС, адже на нього поширювалися б правила GDPR (Загальний регламент ЄС про захист даних – ред.) Він також зазначив, що Росія не вважається в ЄС країною з належним рівнем захисту персональних даних, тому передача інформації туди є особливо чутливим питанням.

Binance заперечує порушення, заявляючи, що співпрацює із законними запитами правоохоронних органів відповідно до законодавства та вимог щодо конфіденційності.

Reuters не зміг встановити, чи був Бєленький офіційно зареєстрований у Binance як клієнт із ЄС, а його адвокат на це питання не відповів.

Документи також свідчать, що російські слідчі просили Binance встановити інших людей, які переказували кошти на криптогаманець, пов’язаний зі збором пожертв для України, однак результат цього запиту невідомий.

Правозахисники зазначають, що в Росії вже десятки людей зазнали кримінального переслідування через криптовалютні пожертви організаціям, які Москва вважає екстремістськими або терористичними. Раніше Reuters також повідомляв про контакти Binance з російськими фінансовими органами щодо ідентифікації людей, які робили біткоїн-пожертви Олексію Навальному.