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Каллас: ЄС восени планує запровадити наймасштабніший пакет санкцій проти РФ

Після ухвалення нового пакета загальна кількість російських компаній та інших структур, які перебувають під санкціями, одразу зросте приблизно на третину.

Каллас: ЄС восени планує запровадити наймасштабніший пакет санкцій проти РФ
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз має намір суттєво посилити санкції проти Росії найближчими місяцями, заявила глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, пише Reuters.

«Санкції ЄС уже дорого коштували Росії: вони позбавили російську військову машину понад 1 трильйон євро. А на осінь готуються наймасштабніший список санкційних обмежень від початку війни», – сказала Каллас.

За її словами, після ухвалення нового пакета загальна кількість російських компаній та інших структур, які перебувають під санкціями, одразу зросте приблизно на третину.

«Тиск має продовжувати зростати, доки Москва не припинить свою війну», – наголосила політикиня.

Вона не уточнила, коли саме буде представлено новий пакет санкцій і які конкретно обмеження він передбачатиме.

У липні ЄС схвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, запровадивши, зокрема, нові обмеження щодо російського банківського сектору та криптовалютних мереж.

  • Євросоюз розглядає новий підхід до запровадження санкцій проти Росії. Зокрема чиновники шукають способи пришвидшити затвердження більш вузько спрямованих фінансових санкцій, щоб держави-члени мали менше можливостей використовувати право вето під час переговорів.
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