Каллас: ЄС восени планує запровадити наймасштабніший пакет санкцій проти РФ

Після ухвалення нового пакета загальна кількість російських компаній та інших структур, які перебувають під санкціями, одразу зросте приблизно на третину.

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Європейський Союз має намір суттєво посилити санкції проти Росії найближчими місяцями, заявила глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, пише Reuters.

«Санкції ЄС уже дорого коштували Росії: вони позбавили російську військову машину понад 1 трильйон євро. А на осінь готуються наймасштабніший список санкційних обмежень від початку війни», – сказала Каллас.

За її словами, після ухвалення нового пакета загальна кількість російських компаній та інших структур, які перебувають під санкціями, одразу зросте приблизно на третину.

«Тиск має продовжувати зростати, доки Москва не припинить свою війну», – наголосила політикиня.

Вона не уточнила, коли саме буде представлено новий пакет санкцій і які конкретно обмеження він передбачатиме.

У липні ЄС схвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, запровадивши, зокрема, нові обмеження щодо російського банківського сектору та криптовалютних мереж.