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ВМС США можуть змінити конструкцію авіаносців на прохання Трампа, - The Washington Post

Президент США вважає за краще, щоб нові авіаносці "більше нагадували" кораблі часів Другої світової війни. 

ВМС США можуть змінити конструкцію авіаносців на прохання Трампа, - The Washington Post
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Військово-морські сили США розглядають можливість суттєво змінити конструкцію нових атомних авіаносців класу Ford, щоб вони більше відповідали естетичним уподобанням президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на чинних і колишніх американських посадовців.

За словами співрозмовників видання, Трамп хоче, щоб нові авіаносці більше нагадували кораблі, які перебували на озброєнні під час Другої світової війни.

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ВМС оцінюють доцільність перенесення багатоповерхової надбудови, яка виконує функції командного центру авіаносця, уперед — ближче до середини корабля. На нових кораблях класу Ford надбудова розташована ближче до корми.

Питання вже вивчали під час першої президентської каденції Трампа. Проведене тоді дослідження показало, що переробка може коштувати мільярди доларів і спричинити значні затримки в реалізації програми.

Також 13 серпня Трамп видав меморандум з національної безпеки, який зобов’язує ВМС розробити план відмови від високоефективних електромагнітних катапульт та повернення до старих парових катапульт на майбутніх авіаносцях.

Раніше Трамп порівняв ВМС США з піратами під час захоплення танкерів з іранською нафтою. 

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