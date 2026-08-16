В Ірані стратили чоловіка, якого звинуватили в наїзді на поліцію під час січневих протестів

Іран стратив сьогодні Шахрама Садегі, звинувативши його у порушеннях безпеки та навмисному наїзді на поліцейських під час протестів у Караджі 8 січня.

Про це повідомляє iranintl.com з посиланням на судову газету Mizan News.

Судді заявили, що Садегі проводив “оперативні дії” від імені Ізраїлю, Сполучених Штатів та інших груп, які класифікуються як ворожі згідно із законами Ірану про шпигунство. Його також звинуватили у співпраці з Ізраїлем та іншими ворожими країнами, спрямованій проти інтересів і безпеки Ірану.

Реклама

За версією слідства, Садегі на автомобілі “Kia Pride” в'їхав у поліцейських поблизу перехрестя Голзар, поранивши сімох. Один офіцер перебував у комі протягом трьох місяців.

Садегі нібито підпалив автомобіль, втік з місця події, а пізніше його ідентифікували та арештували.

Видання зазначає, що незалежно підтвердити ці твердження та обставини справи наразі неможливо.

Іранська влада давно використовує розмиті звинувачення, такі як шпигунство, діяльність проти нацбезпеки, збройний заколот, богохульство та антидержавна діяльність, щоб придушувати протести й усувати політичних опонентів. Правозахисні організації зазначають, що такі формулювання регулярно застосовують до протестувальників, дисидентів і політв'язнів, аби показати їх як загрозу безпеці та створити законний привід для страти.