Трамп доручив Пентагону скоротити військові навчання зі Південною Кореєю

Серед причин він назвав високу вартість навчань та відмову Сеула брати участь у діях проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону скоротити спільні військові навчання із Південною Кореєю. Серед причин він назвав високу вартість навчань та відмову Сеула брати участь у діях проти Ірану.

Як пише Reuters, за кілька годин до запланованого початку навчань Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що він «не задоволений» тим, що США погодилися брати в них участь. Водночас він наголосив на своїх «дуже добрих відносинах» із лідером ядерної Північної Кореї Кім Чен Ином.

«Ці навчання не лише дорогі… вони також посилають сигнал, який є абсолютно недоречним і ворожим країні, яка, відколи Дональд Дж. Трамп є президентом, не становила загрози та поводилася шанобливо», – написав Трамп.

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За його словами, оскільки вже занадто пізно скасовувати, він доручив міністру Піту Гегсету «суттєво скоротити» спільні військові навчання. Президент додав, що нещодавно запитав президента Південної Кореї, чи приєднаються вони до США у «денуклеаризації» Ірану, «і вони сказали: "Ні, дякую!"».

Щорічні спільні військові навчання Ulchi Freedom Shield мають тривати до 27 серпня. У них беруть участь близько 18 тисяч військовослужбовців Південної Кореї.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив Reuters, що навчання в понеділок розпочалися за графіком, але відмовився коментувати заяви Трампа. Офіс президента, а також міністерства оборони та закордонних справ Південної Кореї також поки ніяк це не коментують.

У Пентагоні заявили, що питання щодо цього рішення слід адресувати Білому дому.

Поки незрозуміло, як саме можуть бути скорочені навчання. В останні роки вони й так поступово зміщувалися від реальних навчань із бойовими стрільбами до комп’ютерних симуляцій ракетних і кібератак.

Трамп уже давно виступає за припинення або скорочення військових навчань із Південною Кореєю. Він також неодноразово конфліктував із Сеулом через питання фінансування перебування 28 500 американських військових та їхньої ролі в забезпеченні безпеки регіону.

Північна Корея, яка формально досі перебуває у стані війни з Південною Кореєю, регулярно засуджує американсько-південнокорейські навчання, називаючи їх підготовкою до вторгнення.

Минулого тижня Пхеньян запустив балістичну ракету зі свого східного узбережжя у напрямку Японського моря. За кілька днів до цього Північна Корея здійснила аналогічний запуск балістичної ракети малої дальності.

Відносини між Трампом і Кім Чен Ином протягом багатьох років були дуже нестабільними. Свого часу Трамп називав північнокорейського лідера "маленьким ракетоносцем» і погрожував Пхеньяну «вогнем і люттю». У відповідь Кім заявляв, що «приборкає вогнем психічно неврівноваженого» американського президента.

Трамп і Кім провели три саміти. Однак ці дипломатичні зусилля не призвели до змін у ядерній програмі Північної Кореї чи її розробці балістичних ракет.

Трамп неодноразово вимагав, щоб Південна Корея взяла на себе більшу частину витрат на оборону. Водночас американський чиновник цього року назвав Сеул «зразковим союзником», який погодився збільшувати оборонні витрати відповідно до американської регіональної стратегії.