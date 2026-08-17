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ABC: акторка Гайден Панетьєрі померла у віці 36 років

Деталей поки не повідомляють.

ABC: акторка Гайден Панетьєрі померла у віці 36 років
Американська акторка Гайден Панетьєрі
Фото: EPA/UPG

Померла американська акторка Гайден Панетьєрі. Їй було 36 років. Через декілька днів їй мало виповнитися 37.

Як пише АВС News, це сказав її батько Скіп Панетьєрі.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гайден. Вона була неймовірним світлом і справжньою силою природи, яка дарувала безмірну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані», – цитує його видання. 

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Також він попросив поважати приватність родини, «поки ми намагаються пережити цю немислиму втрату».

Подробиці обставин смерті Панетьєрі наразі не повідомляються.

Гайден Панетьєрі почала кар’єру ще дитиною та багато років працювала в кіно й на телебаченні. Найбільше вона відома ролями Клер Беннет у популярному серіалі «Герої» та Джульєтт Барнс у музичній драмі «Нешвілл».

Також вона знімалася у фільмах «Пам’ятай Титанів», «Виховуючи Гелен», «Принцеса льоду» та «Крик 4».

Панетьєрі відкрито розповідала про труднощі, з якими стикалася від дитячої слави до дорослого життя. У травні цього року вона випустила мемуари «This Is Me: A Reckoning» («Це я: переосмислення»). У книзі акторка розповіла про своє життя, зокрема про післяпологову депресію, залежність і відновлення, травматичний досвід, домашнє насильство та втрати.

Гайден Панетьєрі була матір’ю однієї дитини – доньки Каї Кличко, яка народилася у 2014 році. Батьком дівчинки є її колишній наречений, чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко.

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