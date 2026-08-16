Розвідка: росіяни виводять капітал за кордон на тлі страху нових санкцій і мобілізації

Росіяни різко наростили перекази коштів на рахунки іноземних брокерів, побоюючись подальшого посилення санкцій та можливих обмежень на виведення капіталу з країни.

Про це повідомляє Служби зовнішньої розвідки України.

З грудня 2024 року до червня 2026-го російські домогосподарства перевели нерезидентним брокерам майже 600 млрд рублів. Це більше, ніж за попередні сім років разом узятих.

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У квітні–червні 2026 року щомісячні перекази становили близько 42–45 млрд рублів, або понад $500 млн.

Приблизно 40% цих коштів фактично виводяться з Росії. Близько трьох чвертей припадає на так звані «паркувальні рішення», коли брокерський рахунок використовують як альтернативу валютному банківському рахунку. Ще близько чверті переказів, за даними СЗРУ, пов'язані з підготовкою до можливого переїзду за кордон.

Одним із факторів, що підштовхує росіян до виведення грошей, є посилення санкційного тиску та дедалі жорсткіше ставлення західних банків до коштів російського походження. Додаткові побоювання виникли після включення Росії до європейського переліку юрисдикцій із високими ризиками відмивання коштів.

Водночас у Росії зростає попит населення на готівкову іноземну валюту. У червні чисті покупки валюти росіянами становили 54,9 млрд рублів, у травні – 52,2 млрд, а у квітні – 51,8 млрд. Загалом за три місяці населення придбало майже 159 млрд рублів іноземної валюти – це найвищий показник із перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Паралельно росіяни активно забирають гроші з банків. За січень–липень із банківської системи РФ у готівку було виведено близько 2 трлн рублів, з яких приблизно 620 млрд припало лише на липень.

За оцінкою СЗРУ, фінансова тривожність населення посилюється також через очікування можливого посилення внутрішніх обмежень у Росії після виборів до Держдуми, зокрема нової мобілізації або запровадження жорсткіших режимів.

Наразі російські банки продовжують завозити готівкові долари та євро через треті країни, обходячи санкційні обмеження на прямі поставки. Водночас посилення санкцій з боку США та ЄС може перекрити ці канали.

У такому разі, прогнозує українська розвідка, на внутрішньому російському ринку може виникнути дефіцит готівкової валюти, а російський центробанк буде змушений обмежувати її продаж населенню. Аналогічні обмеження з боку ЄС можуть створити проблеми і з доступністю євро.