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Від початку року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 181 тисячу українців

Найбільше пропозицій роботи було на Львівщині.

Від початку року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 181 тисячу українців
Ілюстративне фото
Фото: Борис Корпусенко

За 7 місяців 2026 року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 181 тисячу українців. Від початку року роботодавці країни 273 тисячі вакансій.

Про це повідомили в Державній службі зайнятості України.

 Найбільше пропозицій роботи було на Львівщині – понад 31 тисяча. А найвища кількість працевлаштованих у Дніпропетровського обласного центру зайнятості – 16,1 тисячі.

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Загалом середня тривалість укомплектування вакансій, без урахування терміну проходження профнавчання, в Україні цього року складає 17 днів.

Найшвидше працевлаштовувались багато спеціальностей лікарів, зокрема торакальний та щелепно-лицевий хірурги, ревматолог, інтервенційний кардіолог, дезінфекціоніст. Також ливарник металів та сплавів, інженер-електрик в енергетичній сфері, технік-метеоролог, помічник вчителя, покрівельник сталевих покрівель та наждачник.

"Роботодавці найчастіше пропонували роботу у сфері торгівлі та послуг – 51,6 тисячі вакансій, найменше було вакансій для кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 7,3 тисячі", - зазначили в Держслужбі зайнятості.

Однією із найпопулярніших вакансій була продавець продовольчих товарів – понад 11 тисяч вакансій та водій автотранспортних засобів – понад 12 тисяч.

  • У Службі зайнятості назвали галузі, де фахівці 50+ можуть найефективніше закривати дефіцит кадрів. Велика кількість роботодавців готова навіть розглядати кандидатів віком 60+.
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