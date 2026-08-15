Від початку року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 181 тисячу українців

Найбільше пропозицій роботи було на Львівщині.

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За 7 місяців 2026 року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 181 тисячу українців. Від початку року роботодавці країни 273 тисячі вакансій.

Про це повідомили в Державній службі зайнятості України.

Найбільше пропозицій роботи було на Львівщині – понад 31 тисяча. А найвища кількість працевлаштованих у Дніпропетровського обласного центру зайнятості – 16,1 тисячі.

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Загалом середня тривалість укомплектування вакансій, без урахування терміну проходження профнавчання, в Україні цього року складає 17 днів.

Найшвидше працевлаштовувались багато спеціальностей лікарів, зокрема торакальний та щелепно-лицевий хірурги, ревматолог, інтервенційний кардіолог, дезінфекціоніст. Також ливарник металів та сплавів, інженер-електрик в енергетичній сфері, технік-метеоролог, помічник вчителя, покрівельник сталевих покрівель та наждачник.

"Роботодавці найчастіше пропонували роботу у сфері торгівлі та послуг – 51,6 тисячі вакансій, найменше було вакансій для кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 7,3 тисячі", - зазначили в Держслужбі зайнятості.

Однією із найпопулярніших вакансій була продавець продовольчих товарів – понад 11 тисяч вакансій та водій автотранспортних засобів – понад 12 тисяч.