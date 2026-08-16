Розвідка: Тіньова зайнятість у Росії сягнула 41%

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Частка працівників у Росії, які не входять до штатної чисельності організацій, у січні–травні 2026 року сягнула 41%. Розрив між загальною кількістю зайнятих та офіційно оформлених працівників становить понад 30 млн людей.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними російського «Росстату» та Єдиної міжвідомчої інформаційно-статистичної системи, у січні–травні 2026 року в Росії налічувалося 74,6 млн зайнятих. Водночас штатна чисельність працівників організацій становила лише 44,1 млн осіб.

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Таким чином, різниця становить 30,5 млн людей, або близько 41% усієї зайнятості.

Однією з причин такої тенденції є висока вартість офіційного працевлаштування для російського бізнесу.

За оцінкою СЗРУ, утримання штатного працівника обходиться роботодавцю щонайменше на 43% дорожче за нараховану зарплату. Окрім податку на доходи фізичних осіб, роботодавці сплачують страхові внески до соціального фонду та внески на страхування від нещасних випадків.

Натомість співпраця із самозайнятою особою не передбачає для компанії сплати страхових внесків, а сам виконавець сплачує податок на професійний дохід.

Це стимулює російські компанії переводити працівників на гнучкі форми зайнятості — зокрема оформлювати їх як самозайнятих або індивідуальних підприємців.

Особливо помітною така тенденція стала у сфері таксі, доставки, маркетплейсів та аутсорсингу.

Перехід на нестандартні форми зайнятості дозволяє компаніям скорочувати постійні витрати, однак водночас перекладає частину соціальних та фінансових ризиків на працівників.

Такі виконавці можуть не мати традиційних для штатних працівників гарантій, зокрема оплачуваних лікарняних та відпусток, а їхні пенсійні відрахування можуть відрізнятися від тих, які отримують офіційно працевлаштовані співробітники.

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Найбільший розрив між загальною та штатною зайнятістю, за даними СЗРУ, спостерігається у торгівлі, будівництві, обробній промисловості, сільському господарстві та транспорті.

У 2023–2025 роках російський бізнес на тлі дефіциту робочої сили активно конкурував за працівників і підвищував зарплати. Однак у 2026 році, за оцінкою української розвідки, ситуація змінюється через уповільнення економіки, дороге кредитування та слабший попит.

Компанії дедалі частіше намагаються оптимізувати витрати, зокрема за рахунок гнучких форм зайнятості.

Для російського бюджету це означає потенційне скорочення податкових і страхових надходжень. Водночас потреби бюджету РФ зростають через продовження війни проти України.

У СЗРУ зазначають, що спроби російської влади посилити контроль за тіньовою зайнятістю можуть додатково підвищити вартість офіційного найму та створити новий тиск на бізнес.