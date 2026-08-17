Кушнер і делегація ХАМАСу обговорили у Єгипті мирний план для Смуги Гази

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Лідери ХАМАСу зустрілися вчора в Єгипті з зятем і посланцем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, який намагається просунути план Трампа щодо Смуги Гази, відхилений Ізраїлем.

Про це повідомляє France24 з посиланням на AFP.

На зустрічі ХАМАС підтвердив свою відданість угоді. Кушнер зі свого боку наполягав на роззброєнні угруповання та його повному усуненні від подальшого управління Смугою Гази.

Реклама

У неділю Кушнер також зустрівся з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі. Перед цим очільник ХАМАСу Халіль аль-Хайя зустрівся з керівником єгипетської розвідки Хасаном Рашадом, щоб обговорити реалізацію післявоєнного плану Трампа щодо Гази. Втілення цього плану фактично заблоковане відтоді, як минулого жовтня між Ізраїлем та угрупованням було оголошено припинення вогню.

Перемир'я зменшило інтенсивність ізраїльських ударів по смузі, але не зупинило їх повністю. Американський покроковий план щодо території передбачає два найскладніші пункти – роззброєння ХАМАСу та виведення ізраїльських військ із палестинської території.

За словами речника президента Мохамеда Ель-Шеннаві, зустріч між Кушнером та Сісі “підкреслила необхідність для всіх сторін виконувати свої зобов'язання згідно з угодою про припинення вогню у Смузі Гази”.

Кушнер має відвідати Ізраїль, який публічно відхилив 15-пунктну дорожню карту після того, як ХАМАС вже погодився на неї.

Під час зустрічі з Рашадом делегація ХАМАС підтвердила готовність виконати план президента США Дональда Трампа.