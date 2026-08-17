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В Індії внаслідок тисняви в храмі в Біхарі загинуло 7 осіб

На місці події впав електричний стовп, що викликало паніку, яка призвела до тисняви.

В Індії внаслідок тисняви в храмі в Біхарі загинуло 7 осіб
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок тисняви в храмі в штаті Біхар на сході Індії загинуло щонайменше семеро людей, а понад десяток отримали поранення.

Про це повідомляє DW.

Інцидент стався у храмі Ашок Дхам у районі Лакхісарай, коли натовп вірян заповнив святиню, щоб піднести воду богу Шиві.

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На місці події впав електричний стовп, що викликало паніку, яка призвела до тисняви.

Поліція назве причину інциденту після перевірка всієї інформації.

Місцева влада повідомила, що через тисняву розвалилася огорожа, і люди впали один на одного. Щонайменше 19 людей з пораненнями госпіталізовані лікарні.

Торік у лютому у Нью-Делі внаслідок тисняви на залізничній станції загинули щонайменше 18 людей. Серед загиблих були переважно жінки та діти.

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