ДБР розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині

Працівники Державного бюро розслідувань продовжують вивчати обставини падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє пілотів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака. За його даними, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

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Також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

За попередніми висновками, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник - зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Фото: ДБР

Призначена авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі. Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння літака.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

Що відомо