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ДБР розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині

За попередніми висновками, причиною пошкодження літака могло стати зіткнення з птахом. 

ДБР розшифрувало "чорну скриньку" Су-24М, який розбився на Хмельниччині
Місце падіння Су-24М
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань продовжують вивчати обставини падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок якого загинули двоє пілотів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака. За його даними, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

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Також слідчі отримали результати службового розслідування, проведеного командуванням Повітряних Сил ЗСУ, та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

За попередніми висновками, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник - зіткнення з птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження. 

Фото: ДБР

Призначена авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі. Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння літака.

Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи будуть зроблені після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки). 

Що відомо

  • Авіакатастрофа сталася 16 червня 2026 року близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Літак виконував того дня другий виліт. Обидва члени екіпажу загинули.
  • З місця катастрофи вилучили "чорний ящик" для подальшого проведення експертизи. Також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів.
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