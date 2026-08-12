На Дніпропетровщині начальника поліції охорони підозрюють у систематичному зборі "данини" з підлеглих

Загальна сума незаконних зборів перевищувала 300 тисяч гривень на місяць.

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На Дніпропетровщині працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з підрозділів поліції охорони, якого підозрюють в організації систематичних поборів із підлеглих.

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, схема діяла близько року. Керівники підрозділу вимагали від поліцейських частину їхнього грошового забезпечення та премій.

Понад 100 працівників щомісяця, за інформацією правоохоронців, передавали керівництву від 3 до 8 тисяч гривень. Загальна сума незаконних зборів перевищувала 300 тисяч гривень на місяць.

8 серпня 2026 року начальника підрозділу затримали під час спроби перетнути державний кордон України.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.